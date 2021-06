Cidades Buscas por Lázaro Barbosa seguem no nono dia em Goiás Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, é suspeito de matar 4 integrantes da mesma família em Ceilândia

Atualizada às 10h18. Equipes policiais entram no nono dia de buscas por Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos. O lavrador é suspeito de matar quatro integrantes da mesma família em Ceilândia, no Distrito Federal (DF) na semana passada e de uma morte em Goiás. Neste período, ele fez reféns, atirou na PM e conseguiu escapar. No oitavo dia, além da mudança do “QG” as...