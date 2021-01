Cidades Buscas por idosa continuam em Niquelândia Romilda de Fátima Santana, de 73 anos, desapareceu após sair para um passeio numa fazenda às margens do lago de Serra da Mesa

Completou neste sábado (9) o sétimo dia de buscas pela dona de casa Romilda de Fátima Santana, de 73 anos, que desapareceu na manhã de domingo (3) após um passeio na fazenda Rio do Peixe, município de Niquelândia, às margens do lago de Serra da Mesa. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Polícia Civil, ao lado de cães farejadores e de drones, fizeram u...