Cidades Buscas chegam ao fim após 20 dias: investigações focam em rede de apoio a Lázaro Barbosa Secretário de Segurança Pública de Goiás diz que polícia vai continuar apuração para descobrir quem integrava suposta rede de apoio ao fugitivo, morto após abordagem policial

A caçada a Lázaro Barbosa de Sousa, que já durava 20 dias, terminou na manhã de ontem (28) com a morte dele durante uma abordagem policial em uma mata próxima a residência de sua ex-mulher, no Setor Mansões Itamaracá, em Águas Lindas de Goiás. Lázaro morreu com 38 marcas de tiro no corpo após, segundo as forças policiais, ter reagido à aproximação dos agentes. Entret...