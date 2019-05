Cidades Busca por novo espaço se arrasta

As discussões entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) envolvem a necessidade de reestruturação física da Casa de Acolhida Cidadã (CAC), tema que é objeto de inquérito instaurado em 2016, e a descentralização do atendimento, conforme prevê a Política Nacional de Assistência Social, questão que gerou um Te...