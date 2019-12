Cidades Busca por desaparecido na Chapada dos Veadeiros entra no 3º dia Helicóptero do Corpo de Bombeiros também auxilia nos trabalhos

As buscas pelo turista desaparecido na Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, entram no terceiro dia nesta quarta-feira (4). Equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas com mergulhadores e por terra. Os militares também contam com o apoio do helicóptero da corporação. Jacob Vilar Santana, de 31 anos, estava com a namorada, na tarde de domingo (1º), quando...