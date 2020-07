Buriti Sereno é o bairro com maior número de casos ativos do novo coronavírus em Aparecida de Goiânia, com 57 casos. Em seguida aparecem Cidade Vera Cruz, com 38, e Setor Garavelo, com 31. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia informou que o levantamento levou em consideração o Boletim Epidemiológico do último domingo (19) e apontou as áreas críticas de transmissão da doença.

Na quarta colocação está o Jardim Tiradentes, com 30 ativos; em quinto está o Setor Independência Mansões, com 29; em 6° o Colina Azul, com 27; seguido pelo Parque Veiga Jardim com 22 casos; e em oitavo lugar está o Garavelo Residencial Park, com 20 casos ativos. Na 9ª posição está o Setor Mansões Paraíso, com 17, e em décimo está o Papillon Park , com 17 casos ativos.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que até o último domingo, Aparecida registrava 1.036 casos ativos de Covid-19. O titular da pasta, Alessandro Magalhães disse que casos ativos são as pessoas que testaram positivo, mas ainda não se recuperaram e podem ser transmissores do vírus. Ele disse que todos os casos ativos são acompanhados pela Secretaria de Saúde, seja por meio da assistência hospitalar aos internados ou pelo monitoramento via Telemedicina para quem está em isolamento domiciliar.

Confira os bairros com mais casos ativos da Covid-19

1 Jardim Buriti Sereno – 57 ativos

2 Cidade Vera Cruz – 38 ativos

3 Setor Garavelo – 31 ativos

4 Jardim Tiradentes – 30 ativos

5 Independência Mansões – 29 ativos

6 Colina Azul – 135 confirmados e 27ativos

7 Parque Veiga Jardim – 22 ativos

8 Garavelo Residencial Park – 20 ativos

9 Mansões Paraíso – 17 ativos

10 Papillon Park – 17 ativos

11 Residencial Village Garavelo 2ª Etapa – 17 ativos

12 Setor Aeroporto Sul – 16 ativos

13 Sítios Santa Luzia – 16 ativos

14 Bairro Itapuã – 15 ativos

Cidade Livre – 15 ativos

Expansul – 15 ativos

Jardim Olímpico – 15 ativos

Pontal Sul Acréscimo – 15 ativos

Setor Serra Dourada – 3° Etapa – 15 ativos

Vila Brasília – 15 ativos

15 Chácaras São Pedro – 14 ativos

Jardim Tropical – 14 ativos

Parque das Nações – 14 ativos

Fonte: Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia