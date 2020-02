Cidades Buraco interdita rua no Jardim Petrópolis, em Goiânia Em seu perfil no Twitter, a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos de Goiânia (Rmtc) informa que a linha 151 faz desvio de rota e pode sofrer atrasos pontuais

A Rua Aracaju, no Jardim Petrópolis, entre as Avenidas Goianazes e a Bandeirantes, está interditada na manhã desta sexta-feira (7) por conta de um grande buraco na pista. Os motoristas têm como alternativa desviar pela Avenida Xavantes. Em seu perfil no Twitter, a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos de Goiânia (Rmtc) informa que a linha 151 faz desvio...