Vida Urbana Buraco interdita parcialmente rua em Aparecida de Goiânia Moradores da região colocaram cones e galhos pra alertar os motoristas que passarem pela via

Um buraco interdita parcialmente, na manhã desta segunda-feira (15), a Rua Barão do Rio Branco, no Parque Real, em Aparecida de Goiânia. Os moradores da região colocaram cones e galhos pra alertar os motoristas que passarem pela via. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) do município informou que será encaminhada uma equipe até a Rua Barão do Rio Branco...