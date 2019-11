Cidades Buraco de 2 metros de profundidade abre no asfalto e rua é parcialmente interditada em Anápolis Corpo de Bombeiros informou que não há risco para residências da região

Um trecho da Avenida Perimetral, no bairro São Carlos 1ª etapa, em Anápolis, foi parcialmente interditado na noite de sexta-feira (29), por causa de um buraco de aproximadamente dois metros de profundidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o morador de uma casa que fica na frente de onde está o buraco ficou assustado e acionou a corporação. Apesar do susto, a resi...