Cidades Buraco congestiona trânsito na Avenida E, em Goiânia A Rede Metropolitana de Transporte Coletivo informa que as linhas que passam pelo trecho registram atrasos em média de 40 minutos

Atualizada às 11h09. Um buraco na Avenida E no cruzamento com a Marginal Botafogo, no Jardim Goiás, em Goiânia, tumultua o trânsito na manhã desta sexta-feira (28). Em seu perfil no Twitter, a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC) informa que as linhas que passam pelo trecho registram atrasos em média de 40 minutos. A concessionária explicou ainda que a P...