Cidades BRT ainda precisa plantar 20 mil árvores em Goiânia até o fim da obra Termo obriga executor da obra a compensar espécimes que foram retirados para a construção do corredor do transporte coletivo

Prestes a colocar em operação parte do Trecho 2, no fim de outubro deste ano, o consórcio responsável pela obra do corredor BRT Norte-Sul em Goiânia ainda precisa plantar cerca de 20 mil mudas. O número é aproximadamente 80% das 25.206 que são objeto de um Termo de Compensação Ambiental (TC). Desde o início da obra, em 2015, foram extirpadas 2.130 árvores, conforme...