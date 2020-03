Cidades BRs de Goiás têm fevereiro mais violento em 3 anos Balanço da PRF mostra crescimento no número de mortes e acidentes graves em relação ao mesmo período dos últimos dois anos nas rodovias federais que cortam o Estado

O mês de fevereiro deste ano nas rodovias federais em Goiás foi o mais violento desde 2018. É o que aponta um levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Estado que registrou 15 mortes em decorrência de acidentes nas BRs no período. Em comparação com o mesmo período dos últimos dois anos, a quantidade de vítimas fatais é superior. Em 2019 foram registradas 11 ...