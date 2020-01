Cidades Brinquedo será interdidato pelos bombeiros

Desde março de 2011 existe no Brasil um conjunto de normas de segurança para parques de diversões (incluindo os aquáticos) lançado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Os critérios foram estabelecidos com base em normais internacionais e contaram com a participação da Associação dos Parques de Diversões no Brasil (Adibra). Pelas normas, no caso dos brinquedos aqu...