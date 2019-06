Cidades Brinquedo do Parque de Exposições de Morrinhos é interditado temporariamente por falta de segurança Vídeo mostra que fundação do brinquedo se mexe e está equilibrada em tijolos e madeiras. Após nova vistoria, atração foi liberada para o uso

Atualizada às 18h17 de 20/06/2019 Um brinquedo do Parque de Exposições de Morrinhos foi interditado temporariamente depois que uma denúncia feita nesta quarta-feira (19) entregava as condições do equipamento no local. Clientes do estabelecimento contaram ao Corpo de Bombeiros que o brinquedo em questão não apresentava a segurança necessária para seu funciona...