‘Brincadeira da rasteira’ causa primeira morte no Brasil

A 'brincadeira da rasteira’ ou ‘roleta humana’, feita por crianças e adolescentes e que tem gerado polêmica, provocou a primeira morte no Brasil. A adolescente Emanuela Medeiros, de 16 anos, morreu após bater a cabeça no chão na Escola Municipal Antônio Fagundes, em Mossoró, no Rio Grande do Norte (RN). O caso aconteceu em novembro do ano passado, mas preocupa, j...