Cidades Brigadista que teve 80% do corpo queimado segue em estado grave, em Goiânia A vítima é servidora do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e combatia um incêndio na zona rural de Chapadão do Céu

Continua grave o estado de saúde do brigadista Wellington Fernando Peres da Silva que foi resgatado na sexta-feira (21) passada após sofrer queimaduras enquanto combatia um incêndio na zona rural de Chapadão do Céu, no Sudoeste de Goiás. A vítima é servidora do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e teve cerca de 80% do corpo queimado. Inicia...