Briga por drogas deixa duas moradoras de rua feridas em Goiânia

Uma briga por drogas acabou com duas moradoras de rua esfaqueadas, uma delas está gestante. O caso aconteceu na noite de ontem (17), no Parque das Amendoeiras, aqui na Capital. Segundo a Polícia Civil (PC), as duas começaram a discutir por conta do último cigarro de maconha. Irritada, a mulher esfaqueou a outra que está grávida. Ainda de acordo com a PC, o companheiro d...