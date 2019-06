Uma briga entre cães dentro de um condomínio de luxo foi parar no Tribunal de Justiça de São Paulo. De um lado está a vítima, um cachorro da raça american bully e os “acusados” são dois vira-latas.

Em outubro de 2018, o pequeno Blue estava no espaço destinado ao lazer dos animais com a sua dona, a advogada Valéria Patrícia Miranda Marques. Em seguida, o empresário espanhol Carlos Jose Calderon Sund, dono de dois cães “sem raça definida”, chegou ao espaço e soltou Henry e July. Imediatamente, os cachorros avançaram em Blue. O cachorro de raça precisou ser submetido a uma cirurgia e medicações que, segundo a ação, custou R$ 9 mil aos donos.

Os representantes de Blue alegam que o empresário Carlos Jose não respeitou as regras do condomínio. Isso porque o espaço dedicado aos animais é dividido em duas partes. Uma para animais dóceis que podem brincar livremente, enquanto o outro lado é reservado aos mais bravos que apresentam “dúvidas sobre o comportamento” e são obrigados a usarem focinheira.

De acordo com a ação, os animais do réu possuem histórico de agressão a outros cães no condomínio. Portanto, não poderiam estar naquela área. “O dono deles, sem observar as regras condominiais e o dever de cautela, entrou no espaço reservado a cães dóceis e soltou, sem focinheira, os animais, que imediatamente avançaram sobre o cão da autora, atacando-o, provocando nele ferimentos graves, inclusive de ordem permanente, além de lesões corporais na autora”, diz ação.

A dona de Blue não quer receber apenas a quantia gasta com o tratamento do animal. Ela ainda pede que a Justiça condene o dono dos vira-latas ao pagamento de R$ 40 mil por danos morais e mais R$ 10 mil pelo dano permanente no animal, esse seria o valor pago por ela ao comprar o cachorro da raça american bully.

A defesa admite que houve o ataque, mas explica que tudo durou menos de 20 segundos. “A lesão ocorrida no joelho direito do cachorro da autora, poderia ser preexistente, curial que em apenas 16 segundos tenha ocorrido tamanha lesão capaz de ocasionar abalo emocional”, diz em defesa. O dono de Henry e July também alega que, pela própria característica de Blue, que é derivado de um cruzamento de raças como o pitbull, era ele quem deveria usar uma guia curta e focinheira.

De acordo com o site Folha de S.Paulo, o processo está nas mãos da juíza Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz. Ela que vai decidir qual deles infrigiu as regras de convivência do condomínio.