Cidades Briga deixa dois mortos e vários presos próximo do Terminal Praça da Bíblia, diz PM Um dos mortos chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Atualizada às 12h59. Dois homens morreram na manhã desta segunda-feira (11) em uma troca de tiros na Avenida Anhanguera próximo do Terminal Praça da Bíblia, no Setor Leste Universitário, em Goiânia. Segundo o tenente-coronel da Polícia Militar, Durvalino Câmara dos Santos Júnior, um dos mortos é um homem com várias passagens policiais. Ele estava em uma Land Ro...