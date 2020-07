Cidades Briga de casal termina em morte em Goiânia Homem, de 29 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Uma discussão de um casal terminou com a morte de um homem, de 29 anos, na noite desta quarta-feira (29), no Bairro da Vitória, na região noroeste de Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima e sua companheira estariam embriagados, quando a começaram a brigar dentro de casa. De acordo com a polícia, a mulher utilizou estilhaços de vidro e espelho para atacar...