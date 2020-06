Cidades BRF deve retomar mais de 50% de suas atividades na próxima sexta-feira (19) em Rio Verde A informação foi divulgada neste domingo (14) pelo prefeito Paulo do Vale (DEM). No último dia 9, um decreto da prefeitura determinou que a indústria ficasse fechada até o dia 21 de junho. Isto ocorreu após 29% dos trabalhadores da unidade testarem positivo para a Covid-19

