Cidades BRF de Rio Verde deve cumprir regras de TAC assinado com MPT sobre Covid-19 Documento determina que a empresa acompanhe todos os trabalhadores contaminados até a total recuperação dos mesmos

A unidade da BRF de Rio Verde está sendo considerada um dos focos de disseminação da doença no município, depois que uma testagem feita pela Prefeitura revelou que 29% dos trabalhadores da unidade estão com o novo coronavírus. Antes dos testes, a empresa já havia assinado, preventivamente, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Trabalho (MP...