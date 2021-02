Cidades Brecha em orientação provoca confusão sobre prioridade de vacinação contra Covid-19 em Goiás Interpretação de norma do Ministério da Saúde faz com que órgãos de classe tentem colocar profissionais adiante em fila de imunização para Covid-19

Apesar de o governo de Goiás defender a vacinação de idosos contra o coronavírus nesta semana, inclusive com as doses já existentes, dependendo do contexto do município, a situação não era assim até a semana passada. A orientação de não imunizar idosos foi propagada por autoridades da área da saúde estadual, inclusive pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), seguindo critér...