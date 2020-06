Cidades Brasileiros participarão de testes para vacina contra a Covid-19 Fórmula está sendo desenvolvida na Universidade de Oxford, no Reino Unido

A vacina contra a Covid-19 que está sendo desenvolvida na Universidade de Oxford, no Reino Unido, será testada também no Brasil, conforme publicação na noite desta terça-feira (2), no Diário Oficial da União. Duas mil pessoas participarão dos testes no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro, que contam com o apoio do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vig...