Cidades Brasileiro morre após cair do 3º andar Jovem de 23 anos fazia intercâmbio

O brasileiro Sergio Romero Lucena Nunes Filho, de 23 anos, que fazia intercâmbio na Irlanda, morreu na quarta-feira, 24, após se desequilibrar e cair do terceiro andar do prédio onde ele morava em Dublin. Segundo o relato de amigos do jovem, ele estava na sacada do apartamento e se desequilibrou.O Itamaraty afirmou, em nota, que a embaixada do Brasil em Dublin foi ...