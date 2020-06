Cidades Brasil vai produzir vacina contra vírus em parceria com a China Instituto Butantan vai conduzir testes de imunizante que começou a ser desenvolvido no país asiático. Acordo com laboratório prevê a transferência de tecnologia

Uma parceria do Instituto Butantan foi firmada com o laboratório chinês Sinovac para testar e produzir uma vacina contra o novo coronavírus (Sars-CoV-2) tão logo esta exista e esteja aprovada para uso. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (11) pelo governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB). Ele estima que, após os testes, a vacina poderá estar disponível a...