De acordo com atualização do Ministério da Saúde, às 15h30 desta quarta-feira (22), o Brasil já conta com 45.757 casos confirmados de coronavírus. Além disso, são 2.906 mortes e a taxa de letalidade se mantém em 6,4%.

Em relação à última atualização, na tarde de terça (21), são 2.678 novos casos e 165 mortes em 24 horas. A região mais afetada ainda é a Sudeste, que tem 52,6% dos diagnósticos positivos no País. O Centro-Oeste ainda é a menos afetada. Com 1.742 infectados, a região onde está o Estado de Goiás tem 3,8% dos casos no Brasil.

Goiás o segundo Estado mais afetado do Centro-Oeste. Enquanto o Distrito Federal, onde os índices são mais graves, tem 946 casos, Goiás tem 438 confirmações. São, até agora, 21 mortes. O índice de letalidade é de 4,8%.

O governador Ronaldo Caiado (DEM) confirmou, nesta quarta (22), a morte de um servidor da Saúde por coronavírus.