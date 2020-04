O Brasil registrou 435 novas mortes por coronavírus e confirmou mais 7.218 casos nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde. São, agora, 85.380 infectados no País e 5.901 mortes por Covid-19. A taxa de letalidade é de 6,9%.

Com o número de novas confirmações em um dia, o País bate novo recorde, que, até quarta-feira (29), era de 6.276 casos em 24h. Além disso, o Brasil ultrapassa a China no número de casos. Na terça-feira (28), o País superou o primeiro epicentro da doença na quantidade de mortes. O país asiático tem 84.373 casos e 4.643 mortes por Covid-19.

O ministro da Saúde, Nelson Teich, na terça (28), admitiu o agravamento da crise do novo coronavírus no País. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), no entanto, continua com o discurso minimizador da doença.

Nesta semana, em coletiva de imprensa, ao ser questionado pelo alto número de vítimas fatais da Covid-19, o presidente da República respondeu: “E daí? Lamento. Eu sou o Messias, mas não faço milagres”.

Em Goiás também houve recorde de registros, com 76 casos confirmados nas últimas 24 horas. O número de mortos subiu para 29.