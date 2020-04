Em novo recorde, Brasil tem 3.257 casos confirmados de coronavírus em 24 horas. Além disso, o País ultrapassou a marca de 2 mil mortes por Covid-19, com 2.141 óbitos. No total são 33.682 diagnósticos positivos. A taxa de letalidade é de 6,4%.

Em Goiás, são 335 casos e 16 óbitos. A taxa de letalidade no Estado é de 4,8%. São Paulo ainda lidera o ranking, com 928 mortes e 12.841 testes positivos. Os dados são de atualização do Ministério da Saúde, até as 15h10 desta sexta-feira (17).