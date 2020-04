Segundo o Ministério da Saúde, o País tem 12.056 casos do novo coronavírus e 553 mortes. A taxa de letalidade passou para 4,6%. De acordo com a tabela atualizada da pasta, a concentração maior de casos é no Sudeste, com 7.046 confirmações e 390 mortes, das quais 304 foram em São Paulo.

O Centro-Oeste é a região que ainda tem menor incidência. São 734 casos e 17 mortes. Em Goiás houve confirmação de 119 infectados e cinco mortes. No Distrito Federal é onde há mais preocupação, com 473 casos e dez mortes.