Cidades Brasil ultrapassa 100 mil infectados e 7 mil mortes por coronavírus São 101.147 casos confirmados no total; óbitos passaram de 6.750 para 7.025; taxa de letalidade está em 6,9%

O Brasil registrou 4.588 infecções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde deste domingo, 3. Com isso, o País ultrapassa a faixa de 100 mil casos confirmados - são 101.147 no total. O número de óbitos passou de 6.750 para 7.025, com o acréscimo dos 275 ovos casos registrados de sábado para este domingo. Neste domingo, o ...