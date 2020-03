Em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (19), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, informou que existem 621 pessoas infectadas pelo novo coronavírus (Covid-19) no Brasil – ontem eram 428, e que seis mortes foram confirmadas. Contudo, no início da tarde, o governo do Rio confirmou a segunda morte pelo novo coronavírus no Estado, ampliando para sete mortes no País. O dado não foi repassado ao Ministério da Saúde a tempo de incluir no relatório nacional antes da coletiva.

A vítima é um idoso de 69 anos que morava em Niterói, na região metropolitana. Além de idoso, ele era diabético e hipertenso, características que o colocavam no grupo de risco da covid-19.

Durante a entrevista, o ministro da Saúde disse perceber aumentos sistemáticos em bloco em todos os Estados do Brasil. "Parece uma coisa vindo em relação a um cenário muito mais de característica nacional do que de característica regional", afirma.

"A gente só sabe os casos graves e que falecem. Para cada confirmado, deve ter um número de não confirmado", reconhece o ministro. Segundo ele, 98% das pessoas infectadas estão bem, vão evoluir com quadro de gripe e melhorar, e 2% da população terá complicações graves. (Com informações de Agências)