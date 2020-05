Cidades Brasil tem recorde diário de 15.305 novos casos de Covid-19 e 824 mortes em 24h No dia em que Nelson Teich foi exonerado, menos de um mês após tomar posse, o Ministério da Saúde informou que foram registradas 824 mortes e 15.305 novos casos por Covid-19 em 24 horas

O Brasil registrou 824 mortes decorrentes do novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo atualização feita pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 15. Com isso, o País já contabiliza, ao todo, 14.817 óbitos por Covid-19. Ainda de acordo com a pasta, há pelo menos 2.300 mortes em investigação para identificar se a causa foi a Covid-19 ou não. O número total ...