Cidades Brasil tem recorde de novos casos e registra 888 mortes por coronavírus em 24 h Ao todo foram 19.951 novos casos, país contabiliza mais de 291.579 de casos confirmados; São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro lideram o ranking de pessoas com o maior número de infectados

O Brasil registrou 888 mortes decorrentes do novo coronavírus nas últimas 24 horas e já contabiliza, ao todo, 18.859 vítimas fatais da covid-19, segundo atualização feita pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 20. O número de casos confirmados da doença no País saltou de 271.628 para 291.579 entre ontem e hoje, foram 19.951 novos registros em 24 horas. De acordo com...