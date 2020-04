Cidades Brasil tem recorde de 383 mortos por Covid-19 em 24 horas e número de casos passa dos 40 mil País já contabiliza 2.845 vítimas da doença e índice de letalidade chega a 7%

Com 383 mortes registradas nas últimas 24 horas, o Brasil atingiu um novo recorde de óbitos decorrentes da doença no intervalo de um dia dia durante a pandemia do novo coronavírus, nesta segunda-feira (20). O País já contabiliza 2.845 vítimas fatais. Ao mesmo tempo, o número de casos confirmados da covid-19 no País ultrapassou 40 mil. O Estado com maior número de cas...