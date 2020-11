Cidades Brasil tem queda na média móvel de óbitos Média de mortes nos últimos sete dias é de 392, o que representa um cenário de queda em relação ao valor de 14 dias atrás

O Brasil registrou 609 mortes pela Covid-19 e 23.317 casos da doença, nesta quinta-feira (5). Com isso, o país chegou a 161.779 óbitos e 5.614.258 pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.De acordo com os dados coletados até as 20 horas, a média de mortes nos últimos sete dias é de 392, o que representa um cenário de queda em relação à médi...