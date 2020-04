O Brasil registrou 357 novas mortes nas últimas 24 horas, um aumento de 10,8%, segundo o Ministério da Saúde. É o segundo maior número de óbitos diários desde o início da pandemia. O recorde foi batido na última quinta-feira (23), com 407 vidas perdidas.

Ao todo, o País tem 52.995 casos confirmados de Covid-19. No dia anterior, eram 49.492.

Um dos locais do País onde o sistema de saúde está sobrecarregado é o Estado do Rio de Janeiro. Mais de 200 pessoas na rede estadual, com sintomas de Covid-19 ou confirmação de contaminação pelo novo coronavírus, aguardam transferência para leitos de UTI nas redes municipal, estadual ou federal.

Com exceção do Hospital Regional Zilda Arns, no interior do Estado, todos os leitos exclusivos para a Covid-19 estão ocupados, conforme informou a secretaria de saúde à reportagem.

No momento, 773 pacientes estão internados na capital com sintomas ou confirmação da doença, sendo 261 em UTI.

Unidades menores, como clínicas da família, Unidades de Pronto Atendimento e Coordenações de Emergência Regionais estão lotadas, sem conseguir transferir pacientes.

O Rio ainda não tem hospitais de campanha em funcionamento. A secretaria estadual de saúde afirma que o primeiro, no Leblon (zona sul), será inaugurado neste sábado (25), com 200 leitos, sendo 100 de UTI.

São Paulo

O crescimento de casos confirmados e mortes causadas pela Covid-19 no Estado de São Paulo vem se acelerando. Segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde nesta sexta-feira (24), São Paulo confirmou até o momento 17.826 casos da doença e 1.512 óbitos. Em 24 horas, houve 167 novos óbitos, o equivalente a 7 por hora.

Em um dia, 13 cidades paulistas passaram a ter ao menos um infectado, totalizando 269 municípios atingidos pela doença. Há mortes em 124 cidades.

Entre as vítimas, estão 890 homens e 622 mulheres. As mortes continuam concentradas em pacientes com 60 anos ou mais (75,8%), com prevalência na faixa etária entre 70 e 79 anos. ()