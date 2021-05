Cidades Brasil tem menos isolamento social que líderes de vacinação como Reino Unido e Israel Na semana passada, o Brasil teve uma média diária de 9 mortes a cada milhão de habitantes, contra 0,1 entre britânicos e 1,7 nos EUA

Com cerca de 20% da população vacinada contra a Covid e quase 2.000 mortos pela doença todos os dias, o Brasil tem níveis de isolamento social tão baixos quanto países que largaram muito à frente na corrida pela vacinação. Segundo dados do Google, o Brasil tem hoje cerca de 14% menos movimento no transporte público que no período anterior à pandemia. É a maior movime...