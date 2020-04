De acordo com atualização do Ministério da Saúde na tarde desta segunda-feira (27), o Brasil registrou 338 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. O País tem, no total, 66.501 casos confirmados e 4.543 óbitos pela covid-19. A taxa de letalidade é de 6,8%.

Em um dia, foram 4.613 novos diagnósticos positivos para a doença. O recorde foi no sábado (25), quando houve mais de 5 mil casos em 24 horas. Na semana, foram 527 óbitos e 7.992 casos registrados. Em dez dias, a quantidade de vítimas fatais para a covid-19 mais que dobrou, indo de 2.141 para 4.543. Segundo Wanderson Oliveira, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, são 42 dias de avanço da doença no Brasil desde o centésimo caso.

Em Goiás, são 616 pessoas infectadas e 26 mortes. A taxa de letalidade no Estado é de 4,2%. Com 33.022 casos, a região Sudeste ainda é a que apresenta maior índice da doença. Apesar disso, a região Norte do País, que tem 8.044 infectados, tem enfrentado uma grave crise no Sistema de Saúde.

Em Manaus, capital do Amazonas, já há ameaça de faltarem caixões e a taxa de letalidade naquele Estado ultrapassa a nacional, com 8,1%. De acordo com levantamento da universidade americana Johns Hopkins, no mundo são mais de 3 milhões de casos.

Subnotificação

Para além dos dados oficiais, no País há um problema, ainda, de subnotificação. A taxa de testagem no Brasil é de 29 a 13 vezes menor do que a da Alemanha, Itália, Estados Unidos e Coreia do Sul, que são nações que têm investido na testagem para monitorar a doença. O lema da Organização Mundial da Saúde (OMS) para lidar com o coronavírus, afinal, é “testem, testem, testem”.

Sobre isso, o ministro da Saúde, Nelson Teich, disse, em coletiva na tarde desta segunda (27), que a equipe sempre olha para os números tentando entender o que está por trás dos dados, o que pode estar errado e como pode ser corrigido.

Wanderson Oliveira esclareceu que as mortes contabilizadas nas últimas 24 horas não ocorreram em um mesmo dia. "São óbitos que estão sendo encerrados, que ocorreram em momentos distintos, dias anteriores", afirmou. Segundo ele, 86% das mortes por covid-19 tiveram investigação concluída.