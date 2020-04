De acordo com boletim divulgado nesta quarta-feira (15) pelo Ministério da Saúde, o Brasil teve 3.058 novos casos de coronavírus confirmados. Com isso são 28.320 confirmações no País. O número de mortes subiu para 1.736, com, de novo, 204 óbitos em um dia. A taxa de letalidade é 6,1%.

O percentual de aumento de casos em 24h é de 12%, já a porcentagem de novas mortes em um dia é de 13%. Na terça-feira (14), o Brasil registrou, pela primeira vez, 200 mortes em um dia.

Em Goiás são 304 casos confirmados e 15 mortes.