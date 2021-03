Cidades Brasil tem mais de 15 mil mortes em uma semana por Covid-19 É a pior semana desde o início da pandemia, há pouco mais de um ano, e a terceira seguida de recorde

Em uma semana, da última segunda (15) a este domingo (21), morreram 15.788 pessoas por Covid-19 no Brasil. É a pior semana desde o início da pandemia, há pouco mais de um ano, e a terceira seguida de recorde. Na última terça (16), o país teve seu pior dia até aqui, com o registro de 2.798 mortes. Somente nas últimas 24 horas, as secretarias estaduais de Saúde contabili...