Cidades Brasil tem 95 suspeitas de reinfecção por coronavírus; descarte de testes dificulta análises Sem as amostras, os cientistas não conseguem sequenciar os genomas dos vírus que podem ter infectado os pacientes para confirmar que se trata de duas infecções distintas

O Brasil pode ter seu primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus confirmado -um estudo sobre o caso será submetido à revista científica The Lancet Infectious Diseases. Ao mesmo tempo, pesquisadores brasileiros investigam ao menos 95 suspeitas de reinfecção pelo novo coronavírus em quatro estados. O descarte de exames, no entanto, dificulta o trabalho. Sem as...