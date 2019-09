Cidades Brasil tem 24,3 milhões de crianças e adolescentes que usam internet Número equivale a 86% das pessoas entre 9 e 17 anos, diz pesquisa

Cerca de 24,3 milhões de crianças e adolescentes, com idade entre 9 e 17 anos, são usuários de internet no Brasil, o que corresponde a cerca de 86% do total de pessoas dessa faixa etária no país. A informação consta na pesquisa TIC Kids Online Brasil 2018, divulgada hoje (17) pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), por meio do Centro Regional de Estudos para o...