Cidades Brasil tem 19 linhagens do novo coronavírus já identificadas País tem 58 casos suspeitos de reinfecção sob investigação, sendo 37 deles em São Paulo, que nesta semana confirmou a primeira pessoa que teve Covid-19 duas vezes

Estudos já identificaram 19 pequenas mutações do novo coronavírus, segundo pesquisadores do Instituto Adolfo Lutz, ligado à Secretaria de Estado da Saúde, gestão João Doria (PSDB). Essas alterações são conhecidas tecnicamente como linhagens. Linhagens diferentes do vírus podem fazer com que uma mesma pessoa fique doente mais de uma vez. Na última quarta-feir...