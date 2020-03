Cidades Brasil tem 17 casos confirmados do novo coronavírus A mulher de 52 anos do Distrito Federal que teve resultado positivo em um teste para o novo coronavírus está em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos, informou hoje a Secretaria de Estado de Saúde

O número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil aumentou de 13 para 17, segundo a plataforma do Ministério da Saúde. O sistema online de registros foi atualizado às 17h40 deste sábado, 7. A quantidade de suspeitas da doença, mostra a plataforma, diminuiu de 768 para 674. Segundo o novo balanço, são 13 pacientes com diagnóstico confirmado em São Paulo,...