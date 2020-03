Cidades Brasil tem 13 casos confirmados de coronavírus Uma mulher aguarda exame de contraprova no Distrito Federal

O Brasil já conta com 13 casos confirmados de coronavírus, segundo dados do Ministério da Saúde atualizados às 16h desta sexta-feira, 6. Dez desses casos estão no Estado de São Paulo e há um no Rio de Janeiro, um no Espírito Santo e um na Bahia. Ao todo, o País tem 768 casos suspeitos da doença e 480 análises já foram descartadas. Uma mulher de 52 anos do Distrito...