Cidades Brasil tem 1º caso de mutação do coronavírus encontrada na África do Sul Mulher teve reinfecção na Bahia

Pesquisadores identificaram o 1º caso brasileiro de reinfecção com uma mutação do coronavírus descoberta na África do Sul. A variante é a mesma registrada no Rio de Janeiro em dezembro. A descoberta foi comunicada ao Ministério da Saúde e às autoridades de saúde da Bahia. Apesar da linhagem brasileira ser diferente da sul-africana, a mutação é igual: a E484K. Ela at...