Cidades Brasil sobe ao 7º lugar em ranking de melhores universidades USP é a campeã na América Latina; mas ranking aponta que problemas no financiamento educacional e "hostilidade" do governo Bolsonaro podem ter efeitos negativos no ensino superior

O Brasil superou Itália e Espanha e subiu da 9ª para a 7ª posição entre os países com mais representantes no ranking de melhores universidades da revista britânica Times Higher Education (THE), uma das mais importantes em avaliação do ensino superior do mundo. Os Estados Unidos dominam a lista, com 172, e o Brasil tem 46. A melhor colocada - também líder na América L...