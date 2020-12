Cidades Brasil se aproxima de 190 mil mortes pela Covid-19, mostra consórcio de imprensa País, que mantém média móvel de óbitos crescente, também registrou mais de 46 mil casos da doença

O Brasil registrou 979 mortes pela Covid-19 e 46.657 casos da doença, nesta quarta-feira (23). Com isso, o país chegou a 189.264 óbitos e a 7.366.677 de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o começo da pandemia no Brasil. Os dados do país são fruto de colaboração inédita entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir...