Cidades Brasil se aproxima de 100 mil infectados com a Covid-19 Segundo o Ministério da Saúde, o total oficial de vítimas da doença no País chegou a 6.750

O Brasil registrou 421 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados do último sábado (2), do Ministério da Saúde. Com isso, o total oficial de vítimas da Covid-19 no País chegou a 6.750. O número de casos confirmados da doença se aproxima da marca de 100 mil - passou de 91.589 para 96.559, com o acréscimo dos 4.970 novos casos registrados...